Gastronomie suisse – Deux chefs vaudois au Mérite culinaire suisse Gérard Rabaey reçoit le Mérite culinaire d’honneur. Pierrick Suter est un des quatre chefs suisses de l’année. Cécile Collet

Pierrick Suter, chef de l’Hôtel de la Gare de Lucens, est un des quatre cuisiniers méritants de l’année. 24heures/Odile Meylan

Ce lundi à l’Hôtel Bellevue à Berne, le conseiller fédéral Guy Parmelin a récompensé les chefs les plus méritants du pays. Et le canton de Vaud est bien représenté! Gérard Rabaey et Pierrick Suter repartent chacun avec un Mérite culinaire suisse (sur sept prix distribués).