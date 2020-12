Patrimoine religieux – Deux Communes aux petits soins de l’église de Ressudens Les travaux de restauration de l’église sont soumis à l’enquête par les Communes de Grandcour et de Missy. Sébastien Galliker

Dans un premier temps, les travaux prévoient une réfection du sol et l’amélioration du chauffage de l’église de Ressudens. JEAN-PAUL GUINNARD

Les peintures de la nef patienteront encore avant leur restauration. Au lancement de l’Association des amis de l’église de Ressudens en 2003, l’objectif était de récolter des fonds pour entretenir cet important ensemble de fresques. Le relevage de l’orgue de 1991 était aussi au programme. Mais suite à des études poussées menées avec les Communes de Missy et de Grandcour, propriétaires de l’édifice, le planning des travaux est désormais établi.

À l’enquête publique jusqu’au 14 janvier, le dossier prévoit l’installation d’un nouveau sol en bois et d’un chauffage à air pulsé dans la crypte, la réfection d’une ancienne cheminée et l’installation d’une nouvelle citerne extérieure à gaz, ainsi que la confortation du beffroi. «L’étude a montré qu’avant de travailler sur les peintures il faut s’occuper du sol et des murs», commente Alain Sumi, municipal de Grandcour en charge du dossier.