Infrastructures énergétiques – Deux communes foncent vers le durable sans s’endetter Rossinière et Treytorrens ont choisi le procédé de la société Innergia pour financer, via les caisses de pension, leur transition énergétique. Claude Beda

Frédéric James Gentizon a fondé Innergia en 2021. Sa société élabore les financements des projets communaux visant l’indépendance énergétique et la neutralité carbone. Jean-Paul Guinnard

Les communes de Treytorrens et de Rossinière se sont engagées dans deux importants projets d’infrastructures énergétiques et durables avec Innergia Group SA. D’autres suivront. Le modèle économique de la société payernoise promet aux communes d’atteindre l’indépendance énergétique et la neutralité carbone sans faire exploser leur dette, via un partenariat avec des caisses de pension.