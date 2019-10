Deux Communes sur trois biffent la baisse d’impôts

Jérôme Cachin et Mathieu Signorell

Jérôme Cachin et Mathieu Signorell ABO+

Sur le papier, c’est une opération blanche pour les contribuables vaudois: d’un côté le Canton doit augmenter son taux d’impôts 2020 de 1,5 point, et de l’autre les Communes doivent baisser le leur dans la même proportion. Cette bascule d’impôt doit permettre au Canton de financer sa prise en charge intégrale du coût des soins à domicile. Quant aux Communes, elles allègent leur charge globale de 80 millions. Sur le plan des recettes fiscales, elles sont même gagnantes, puisqu’elles ne les voient baisser que de 48 millions. A lire aussi, l'édito: Du mauvais usage de la bascule fiscale

Entre deux votations

Ce sont les termes d’un accord signé en septembre 2018, pour mettre en musique de manière anticipée la réforme fiscale RIE III, plébiscitée par les Vaudois en 2016. La RFFA, son pendant fédéral, a été votée quelques mois plus tard, en février 2019. Et aujourd’hui, alors que les Communes doivent fixer leurs arrêtés d’imposition pour 2020, où en est-on concrètement?

Pour répondre à cette question, «24 heures» a scruté les taux d’impôts communaux de 163 des 309 communes, représentant 80% de la population vaudoise totale. Ce qui saute aux yeux, c’est que presque deux tiers des Communes renoncent à appliquer cet accord signé par leurs associations faîtières, l’Union des communes vaudoises (UCV) et l’Association de communes vaudoises (AdCV). Conséquence: les taux d’impôts complets (taux communal + cantonal) vont augmenter pour leurs habitants. Seul un quart des Communes suit à la lettre l’accord passé avec le Canton et une sur dix sera plus clémente avec ses contribuables, qui verront le taux complet diminuer.

Municipalités prudentes

Deux tiers des Communes qui ne baissent pas leur taux d’impôts? «Nous ne nous y attendions pas», admet Josephine Byrne Garelli, présidente de l’AdCV. «J’en ai pris conscience depuis une semaine, en voyant sortir les arrêtés d’imposition. C’est une situation complexe, kafkaïenne. Il n’y a pas de réponse toute faite. Comme députée PLR, je regrette que les Communes ne répercutent pas l’accord passé avec le Canton. Mais comme présidente de l’AdCV, je comprends.»

De fait, à lire les arguments qui accompagnent les arrêtés d’imposition, on retrouve la liste des problèmes financiers communaux. Les Municipalités se veulent prudentes. Échaudées par les bras de fer avec le Conseil d’État, elles craignent de n’être pas assez aidées, ou de passer à la caisse. Elles sautent sur l’occasion de la bascule sur le financement des soins à domicile pour améliorer leur situation financière, faire face au financement des prestations et des investissements programmés.

Au final, près de deux contribuables vaudois sur trois se retrouvent avec une hausse du taux. «Les Communes ont de la peine à boucler leurs budgets, extrêmement alourdis par les charges cantonales, alors que le Canton fait des bénéfices depuis des années», commente Claudine Wyssa, présidente de l’UCV et syndique PLR de Bussigny. «Certaines Communes auraient de toute façon dû augmenter leurs impôts. Cette situation facilite les choses.»

«L’esprit de l’accord»

Les Lausannois verront leur taux augmenter en réalité de 1 point, puisque la Municipalité baisse le taux communal d’un petit demi-point. «Nous ne respectons peut-être pas la lettre de l’accord, mais nous en respectons l’esprit, commente Florence Germond, la municipale socialiste des Finances. Depuis sa signature en 2018, le Grand Conseil a décidé de diminuer les recettes communales de 1 point d’impôt, en augmentant les déductions pour primes maladie. Les Communes, dès lors, ne sont plus gagnantes.»

Il y a bien sûr plusieurs lectures politiques possibles. De fait, une stricte application de l’accord faisait que 90% des Communes «gagnaient» déjà. Prenons l’exemple de Payerne: la baisse du taux communal sera plus importante (2 points) que celle voulue par l’accord. Malgré ce zèle, la cité broyarde profite du transfert de charges à l’État. «Nous sommes fortement gagnants», concède la syndique, Christelle Luisier, députée PLR et membre du comité de l’UCV. «Si nous renonçons à faire une baisse plus importante, c’est parce qu’il faut financer les domaines scolaires, de l’accueil de jour, des transports publics, de l’augmentation du personnel communal, etc.»

L’engagement mutuel Canton-Communes n’était pas obligatoire. Si le Canton, désormais financeur exclusif de l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD), augmente son taux d’impôts, les Communes ne sont pas tenues de remplir leur part du contrat. Pour Claudine Wyssa, c’est la faute au Château: «Le Conseil d’État n’a pas voulu que la baisse des taux d’imposition des Communes soit obligatoire, alors que nous y étions favorables. L’argument était que ce n’était pas possible légalement. Cela nous a beaucoup surpris car les bascules précédentes (pour EtaCom ou la police) étaient obligatoires.» La ministre Béatrice Métraux dit à peu près tout le contraire (lire l’encadré). Sur ce point comme sur d’autres, Canton et Communes ont des choses à se dire.