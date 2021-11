Riches et pauvres dans le canton – Deux communes vaudoises au top national des inégalités Vaux-sur-Morges et Montricher détiennent le record national des disparités sociales locales. Qu’en est-il dans votre commune? Consultez notre calculateur en ligne. Fanny Giroud

L’indice de Gini, calculé par l’administration fédérale des contributions (AFC) à partir du revenu imposable pour l’impôt fédéral, permet d’estimer comment les richesses sont réparties entre les individus. Il varie entre 0, égalité parfaite, où tout le monde gagnerait exactement la même chose, et 1, l’inégalité extrême, où une seule personne gagnerait tout et les autres rien. Selon notre analyse de ces données, donc, Vaux-sur-Morges est la commune où ce coefficient – appelé coefficient de Gini – est le plus élevé (0,84), suivie par Montricher (0,81). La troisième commune la plus inégale de Suisse est Crésuz, près de Broc dans le canton de Fribourg (0,80).