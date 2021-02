Grosse saisie à l’aéroport – Deux convoyeurs d’héroïne risquent gros L’été dernier, deux hommes ont été interpellés à Cointrin. Près de 8 kilos de drogue ont été saisis. L’enquête du Ministère public est terminée, le Tribunal correctionnel tranchera. Fedele Mendicino

Le Ministère public genevois vient de boucler son enquête sur cette importante saisie de drogue. Laurent Guiraud

L’été dernier, nous révélions une grosse saisie d’héroïne à l’aéroport de Genève. Le Ministère public a désormais bouclé son enquête et deux suspects seront jugés dans le courant de l’année par le Tribunal correctionnel. Comme le mentionne l’acte d’accusation que nous avons consulté, les accusés qui arrivaient depuis le Kenya, via Addis-Abeba, en Éthiopie, ont été interpellés le 19 août passé à Cointrin.

Les deux quadragénaires se voient reprocher un transport de près de 8 kilos de stupéfiant (7,92) saisis dans trois valises et un sac à dos. La drogue, qui avait un taux de pureté jugé moyen (de 19 à 36%), était emballée avec des tissus africains traditionnels. Une fois mélangée avec un produit de coupage (caféine et paracétamol) et conditionnée en petites doses, l’héroïne peut valoir entre 50’000 à 80’000 francs le kilo. Cette livraison, si elle avait abouti, devait rapporter 3000 euros à un des prévenus.