Transports publics lémaniques – Les trains circulent à nouveau sur l’arc lémanique Retards et suppressions de trains ont été observés toute la matinée sur les tronçons entre Brig et Lausanne ainsi qu’entre Genève et Lausanne. Aline Ecuyer

Image d’illustration. KEYSTONE

Le trafic ferroviaire a été fortement perturbé ce mardi matin sur l’ensemble de l’arc lémanique à la suite de deux incidents successifs. De nombreuses suppressions de trains et des retards ont été constatés par les usagers.

Le rétablissement complet des lignes est prévu pour le début d’après-midi.

Brig-Lausanne

Le premier incident est survenu à 7h30 avec un problème d’alimentation électrique en gare d’Aigle, dans le Chablais vaudois.

Les CFF avaient mis en place de mesure pour pallier à l’absence des trains.

Les trains RE (Annemasse - Genève - Saint-Maurice) sont supprimés entre Villeneuve et Bex.

Les trains IR 90 sont supprimés entre Montreux et Bex.

Des bus de remplacement circulent entre Villeneuve et Bex, via Aigle.

Les voyageurs de Genève-Aéroport, Genève, Lausanne pour Sion, Sierre, Brig ou vice versa voyagent via Berne.

Les trains devraient circuler normalement dès 10h45.

Lausanne-Genève

Un défaut sur la ligne électrique entre Saint-Prex et Rolle cause actuellement d’importantes perturbations en Genève et Lausanne.

Un train a arraché, vers 8h30, une ligne de contact à Allaman, provoquant une interruption du trafic d’une durée d’une heure au moins.

Les CFF annoncent la fin des restrictions de trafic aux alentours de 11h.