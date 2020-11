Déconfiture en période Covid – Deux dénonciations pénales après la faillite de Day Medical Malgré un prêt Covid et des allocations de chômage partiel, la société avenchoise Day Medical avait licencié tout son personnel en mai. Sébastien Galliker

Licenciés en mai, les employés de Day Medical SA avaient manifesté devant les locaux de l’entreprise avenchoise le 11 juin dernier. JEAN-PAUL GUINNARD

Malgré un prêt Covid-19 de 250’000 francs et des indemnités pour réduction de l’horaire de travail (RHT) de quelque 270’000 francs par mois en avril et mai, la société avenchoise Day Medical SA, reprise par l’entité australienne Haemokinesis en 2018, avait licencié ses 40 collaborateurs au mois de mai. La faillite de cette entité active dans les analyses médicales ne restera pas sans suite juridique. C’est ce qui ressort d’une réponse du Conseil d’État vaudois à une interpellation du député Sébastien Pedroli (PS, Payerne) et une résolution de la députée Valérie Induni (PS, Cossonay).