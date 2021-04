Procès à Nyon – Deux des trois multirécidivistes écopent d’une peine ferme Le verdict est tombé pour les membres d’un trio qui cumulaient 80 chefs d’accusation. L’attitude des deux principaux prévenus les a desservis. Marine Dupasquier

Les faits jugés par le Tribunal d’arrondissement de La Côte remontaient pour la plupart à 2014. Christian Brun

«Vous en avez tellement fait et vous devez maintenant payer pour vos actions», a lancé mercredi le président du Tribunal d’arrondissement de La Côte aux trois jeunes multirécidivistes qui s’étaient fait remarquer pour d’innombrables vols de matériel automobile et d’autres délits – 80 chefs d’accusation pour eux trois – survenus pour la plupart il y a près de sept ans. Leur mode d’action était généralement le même: ils repéraient le matériel (souvent dans des garages), créaient des petites annonces sur des sites de revente, puis attendaient qu’un acheteur potentiel se présente, avant de commettre le vol des pièces en question. De cette manière, ils ne gardaient jamais de stock en leur possession.

Les audiences avaient eu lieu la semaine dernière et l’heure était mercredi au verdict. Deux des trois prévenus ont été condamnés à de la prison ferme. La sentence des juges reste cependant plus clémente que celle requise par le Parquet.

Absence de scrupules

Tiago*, dont les actes de torture sur souris et de folie au volant ont eu du mal à passer, écope de 36 mois, dont 12 ferme. «Le prévenu a un casier judiciaire chargé, il s’est montré arrogant envers les forces de l’ordre, il agit sans scrupules et a fait preuve d’une cruauté sans nom envers un animal, a énuméré le président. C’était encore tout juste possible d’accorder une peine compatible avec un sursis partiel.»

Alessandro*, également jugé pour escroquerie, violences envers sa petite amie de l’époque ou encore menaces contre le bailleur de sa mère en 2019, est puni de 28 mois d’emprisonnement ferme. Le jeune homme avait déjà effectué, entre 2014 et 2015, 76 jours de prison qui seront déduits de cette peine complémentaire. «Il est menaçant, n’en fait qu’à sa tête et ne respecte pas les règles de la société.» Visiblement nerveux durant la petite heure qu’a duré le jugement, Alessandro a rapidement rejoint ses proches qui l’attendaient à l’extérieur du tribunal. Parmi eux, sa mère, venue témoigner en sa faveur lors du premier jour d’audience, mais dont l’inconsistance et l’incohérence des paroles avaient rendu l’assemblée méfiante.

Quant à leur comparse Jovan*, dont les actes n’avaient rien d’anodin, mais néanmoins souvent mêlé à ces affaires «pour faire acte de présence», il s’en tire avec 15 mois de privation de liberté avec sursis.

