Concours d’images scientifiques – Deux doctorants de l’EPFL parmi les lauréats 2023 Le Fonds national suisse a dévoilé ce mardi les vainqueurs de sa compétition photographique annuelle. Corentin Chauvel

Les 19 images primées cette année. Fonds national suisse

Les images scientifiques, utilisées dans un cadre professionnel, peuvent aussi se révéler de véritables œuvres photographiques. C’est ainsi que, depuis 2017, le Fonds national suisse (FNS) récompense les plus beaux clichés et vidéos issus des laboratoires de recherche du pays. Parmi les lauréats de cette année, dévoilés ce mardi, on retrouve deux doctorants de l’EPFL.

Le premier, Rafael Barmak, a remporté la catégorie «Lieux et outils» avec sa photo «Abeilles et microchips», «documentant un dispositif électronique développé pour étudier les abeilles». Le jury international a été conquis par ce cliché qui l’a emmené «dans un nouveau monde biohybride où le naturel rencontre l’artificiel», indique le communiqué du FNS.

«Abeilles et microchips». Rafael Barmak

Le second doctorant de l’EPFL récompensé, Cyprien de Sepibus, qui œuvre également à la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève HES-SO, s’est lui imposé dans la catégorie «vidéos» avec «Vortex au bout de l’aile». Elle montre «une visualisation des turbulences créées autour d’une aile d’avion» qui, selon le jury, «rend comme par magie l’invisible visible», nous menant «du monde physique à un flux vaporeux d’apparence virtuelle».

«Vortex au bout de l’aile» Cyprien de Sepibus

«Le concours présente une vision réaliste, riche et variée de ce qu’est la recherche aujourd’hui. Parmi les gens primés, la moitié sont des jeunes faisant un doctorat, la moitié sont des femmes, et la moitié sont venus en Suisse de l’étranger. Ces chiffres reflètent bien le dynamisme de la relève scientifique et sa diversité», explique Matthias Egger, président du Conseil national de la recherche du FNS. Cette année, ce sont 435 photos et vidéos qui ont été soumises au concours. Les lauréates et lauréats verront leurs œuvres exposées aux Journées photographiques de Bienne, du 5 au 28 mai prochains.

Corentin Chauvel est journaliste Web. Auparavant, il a travaillé pour «20 Minutes» France puis comme correspondant au Brésil durant six ans. Plus d'infos @corentinchauvel

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.