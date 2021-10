Justice militaire saisie d’une plainte – Deux douaniers poursuivis pour une fouille abusive Une femme avait dénoncé des gardes-frontière après avoir subi une inspection intime à Vireloup. Fedele Mendicino

Les faits, qui remontent à l’été 2017,se sont déroulés à la douane de Vireloup. LUCIEN FORTUNATI

L’an dernier, deux gardes-frontière, un homme et une femme, se sont retrouvés inculpés notamment pour abus d’autorité. Selon nos renseignements, la justice militaire leur reproche d’avoir procédé à une fouille sans ménagement d’une femme à la douane de Vireloup. Après enquête, la procédure a abouti en février à un non-lieu émis par le Parquet militaire. Coup de théâtre dans une décision rendue ce mois aux parties, le président du tribunal militaire annule ce non-lieu et propose que la cause fasse l’objet d’un procès: «Un ou plusieurs doutes persistent dans le déroulement des faits en particulier sur la conformité du contrôle, de la palpation et de la fouille corporelle opérée. […] Le caractère sensible de cette procédure, […] commande que l’affaire soit traitée par un tribunal.»