Nouvelles alertes à la bombe – Deux écoles évacuées à Morges L’École de Transition et le collège de Marcelin ont été évacués ce mardi matin vers 11 h. La rédaction DÉVELOPPEMENT SUIT

Le site de l’école professionnelle de Marcelin et le Gymnase de Morges. Jean-Bernard Sieber/A

La série continue. Deux alertes à la bombe ont eu lieu simultanément ce mardi matin à Morges, révèle le quotidien La Côte. L’École de Transition de Morges et le collège de Marcelin ont été évacués aux alentours de 11h. Des mots ont été retrouvés sur place.

L’alarme à l’École de Transition a provoqué l’évacuation des élèves, des professeurs et du personnel, mais aussi des employés d’entreprises occupant le même bâtiment. Le périmètre a été bouclé, le temps que la police mène des investigations, et la route de Lausanne a été fermée à la circulation.

Le collège de Marcelin a été également évacué, de même que le Gymnase de Morges, installé dans un bâtiment voisin.

Pour rappel, une série de fausses alertes à la bombe ont ébranlé le canton de Vaud ces dernières semaines, dont plusieurs à l’École professionnelle et commerciale de Lausanne (EPCL). Plusieurs fauteurs de troubles ont été interpellés par la police et cinq d’entre eux ont été placés sous les verrous. Ils encourent des poursuites pénales, mais aussi une exclusion de leur école et d’énormes frais.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.