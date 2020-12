Démocratie villageoise – Deux élus claquent la porte de la Municipalité de Vuarrens Linda Cotti Brisebois et Serge Freymond ont démissionné le 30 novembre avec effet immédiat. Ils dénoncent des mensonges et l’absence de collégialité. Le président du conseil appelle l’État à l’aide. Sylvain Muller

Suite à la démission de deux municipaux avec effet immédiat au 30 novembre, l’Exécutif de Vuarrens ne s’est présenté qu’à trois devant les membres du Conseil communal le 8 décembre dernier. Sylvain Muller

La question d’une éventuelle trêve de Noël ne se posera pas entre les membres de la Municipalité de Vuarrens. Le 30 novembre dernier, deux d’entre eux ont en effet claqué la porte de l’Exécutif avec effet immédiat. Leurs lettres de démission, lues lors de la séance du Conseil communal de mardi, contenaient des propos sans ambages.

«Je ne peux accepter de poursuivre mon mandat dans une Municipalité où le mensonge est accepté et le bon sens ignoré. La confiance est rompue», tonnait Linda Cotti Brisebois. «Le fonctionnement de l’Exécutif ne correspond pas à mes valeurs éthiques et les divergences sont croissantes avec Mme la syndique», assénait de son côté Serge Freymond.

Absent lors de la séance, le duo démissionnaire a accepté d’en dire un peu plus après-coup. «Tout cela est un gros gâchis, mais nous avions l’impression d’être à bord d’un bateau dépourvu de capitaine. Face à l’absence de collégialité, au début, on s’est demandé chacun si c’est nous qui étions à l’ouest. On en a discuté et, face à l’impossibilité d’être écoutés par Mme la syndique, nous avons décidé de démissionner ensemble pour donner un signal!»

Antennes en cause

La situation s’est particulièrement dégradée ces derniers mois, suite à la signature d’une convention avec l’opérateur Swisscom au sujet de l’implantation d’antennes de téléphonie sur le château d’eau du village, qui appartient à la Commune. Interrogée à ce sujet lors d’une séance du conseil en juin, la syndique Isabelle Wipfli Thonney avait seulement confirmé l’existence de contacts. Or, un mois plus tard, les conseillers ont appris par le bulletin communal que la convention avait été signée au printemps.

L’élue a reconnu son erreur. «Mais je constate que je me retrouve désormais clouée au pilori. Je suis très touchée et ma motivation est au plus bas. Il semblerait de l’avis de beaucoup que la syndicature ne soit pas faite pour moi. Je ne suis donc désormais plus du tout sûre de me représenter en mars.»

Tout cela est évidemment remonté jusqu’à la préfecture. Des rencontres ont été organisées, qui ont mis en exergue, entre autres, que le président du conseil Patrick Vallotton outrepassait ses fonctions. «Il faisait de la cogestion avec la Municipalité, alors qu’il devrait rester neutre», explique le préfet Pascal Dessauges. Mais ces rencontres n’ont pas empêché la démission des deux municipaux. Devant l’assemblée de mardi, ce même président n’a pas caché son désarroi: «Je ne sais plus quoi faire! Je vais donc envoyer dès demain (ndlr: mercredi), en mon nom, un courrier à Christelle Luisier. C’est un véritable appel à l’aide!»