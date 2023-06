Sport en vogue – Deux entrepreneurs créent la première raquette suisse de padel Le jeu dérivé du tennis compte de plus en plus d’adeptes. Deux jeunes Vaudois prennent la balle au bond. Alain Detraz

Corentin Zuber et Jonathan Anker ont fondé Vortex Padel, la première marque de raquettes suisse pour ce sport en vogue. CHRISTIAN BRUN

Petit à petit, le padel s’installe. Les clubs de tennis lui font une place entre les courts traditionnels et la taille réduite de ces terrains entourés de murs de verre permet à ce sport de coloniser les villes. L’attention croissante prêtée au padel tennis montre qu’il est désormais en vogue dans toute l’Europe, après sa naissance en 1969 au Mexique. Dans cet élan, deux jeunes vaudois tentent leur chance en créant la première marque de raquette helvétique, basée et dessinée à Crissier et produite en Espagne.