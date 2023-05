Sang et blessures – Deux équipes de foot sont reléguées après une rixe générale Un match de 4e ligue entre le FC Turc LS et le FC Azzurri 90 LS a dégénéré en avril dernier. L’Association cantonale de football dénonce des «faits très graves» et sanctionne. Dominique Botti

Débriefing lors d’un entraînement, en 2018, du FC Azzurri 90 LS, l’un des deux clubs impliqués – avec le FC Turc LS – et sanctionné par l’Association cantonale de football. PATRICK MARTIN

Comme une ritournelle, la violence dans le foot amateur fait à nouveau parler d’elle. Cette fois-ci lors d’un match de 4e ligue entre le FC Turc LS et le FC Azzurri 90 LS le 23 avril dernier, à Chavannes-près-Renens. La partie n’est d’ailleurs jamais arrivée à son terme, à cause d’une bagarre généralisée. Selon nos informations, le basculement s’est produit après une faute de jeu sifflée à la 88e minute, vers 17 h 15. Un des deux footballeurs impliqués balance un coup de poing à son adversaire. Des coéquipiers s’en mêlent, puis le public, et même certains dirigeants, qui sont entrés sur la pelouse. En tout, 50 personnes – les joueurs ayant entre 17 et 30 ans – se sont affrontées pendant une dizaine de minutes.