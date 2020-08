Canton de Berne – Deux établissements frappés par le virus Un bar de Bienne a dû fermer car six personnes testées positives avaient fréquenté l’établissement. De nouveaux cas ont aussi été dépistés au centre pour requérants d’asile mineurs à Huttwil.

Un bar a dû fermer à Bienne parce que six personnes ont été testées positives au Covid-19 en une semaine. Photo d’illustration/Keystone

Le Bar 48, à Bienne, a été fermé samedi sur ordonnance de l’Office du médecin cantonal, a indiqué le canton de Berne dans un communiqué dimanche. En une semaine, six personnes testées positives au coronavirus ont fréquenté l’établissement.

Le bar sera autorisé à rouvrir au plus tôt une fois que la préfecture aura procédé à un contrôle et validé l’application du plan de protection et des prescriptions d’enregistrement de la clientèle. Le canton se réserve la possibilité de déposer une dénonciation contre l’établissement.

13 cas dans un centre pour requérants

Depuis le début de la semaine, trois jeunes testés positifs au Covid-19 ont été placés en isolement au centre Bäregg pour requérants d’asile mineurs non accompagnés (RMNA) de Huttwil. Les 27 jeunes hébergés dans ce centre collectif ainsi que les 14 encadrants et les 4 enseignants ont quant à eux été mis en quarantaine.

Vendredi, toutes les personnes concernées ont été testées. Sur les 24 jeunes testés, 13 sont positifs, 9 sont négatifs et 2 résultats sont en attente. Parmi le personnel d’encadrement, le dépistage est en cours et les résultats ne sont pas encore connus.

Les jeunes gens vivent avec leurs encadrants comme au sein d’une famille. Il est donc difficile de déterminer quand les contaminations se sont produites, relève le canton.

ATS/NXP