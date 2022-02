Football – Deux exploits n’ont pas suffi au SLO Sofyan Chader et Brighton Labeau ont inscrit deux buts splendides. À côté de ça, les Lausannois en ont pris cinq contre Aarau (2-5). En disparaissant trop souvent. Florian Vaney

Meho Kodro, l’entraîneur de Stade Lausanne-Ouchy. Eric-Lafargue

C’est un peu le problème du Stade Lausanne-Ouchy de cette saison: il cesse parfois, pour une durée indéterminée, de susciter toute émotion pour quiconque pose ses yeux dessus avec un minimum d’intérêt. Alors samedi, lorsque M. Huwiler a sonné le début de la seconde mi-temps, le SLO s’est réveillé d’un long sommeil, débuté quelque part durant son match de reprise à Yverdon un week-end plus tôt. C’est son drame.

Son bonheur, c’est de se trouver presque constamment à portée d’exploits individuels. En tout cas lorsque Sofyan Chader gambade sur le terrain dans une forme correcte. Et justement, le Français était de retour dans le onze de base pour la réception d’Aarau…

Montagnes russes

De Stadistes menés 2-0 dès la 49e, en contrôle du ballon mais sans véritable projet collectif offensif, on est ainsi passé à une équipe magique et inimitable dans son style en Challenge League. Il a «juste» fallu deux prouesses techniques pour «switcher» de l’un à l’autre. La première doit beaucoup à Chader, qui a lancé deux relais avant d’enrouler une merveille de frappe dans la lucarne (52e). La seconde ne porte qu’un nom: Brighton Labeau. L’homme s’est retrouvé seul au monde à côté du poteau de corner. Tout le monde a cru au centre pour personne, sans lever la tête… sauf qu’il était question d’une inattendue tentative de tir dans un angle impossible. Lucarne, encore. Et 2-2 (58e)!

Le début d’un nouveau match? Question spectacle, assurément. Pour ce qui est de la physionomie, le SLO a trop rapidement retrouvé ses démons. Et lorsqu’il a fini par se découvrir, Aarau était là, prêt à frapper. Une fois, deux fois, trois fois: Stade-Lausanne a quitté sa Pontaise avec cinq buts dans ses valises (2-5). Mais surtout sans trop savoir après quoi il court.

Stade-Lausanne-Ouchy - Aarau 2-5 (0-1) Afficher plus La Pontaise, 494 spectateurs. Arbitre: David Huwiler. Buts: 43e Schneider 0-1, 49e Vladi 0-2, 52e Chader 1-2, 58e Labeau 2-2, 73e Spadanuda 2-3, 78e Balaj 2-4, 86e Spadanuda 2-5. SLO: Steffen; Kadima (61e Asllani), Hajrulahu, Routis; Ajdini (83e Rüfli), Bamba (61e Hadji), Abdullah, Bayard (83e Kamber), Hefti; Labeau, Chader. Entraîneur: Meho Kodro. Aarau: Enzler; Giger, Cvetkovic, Bergsma, Kronig; Rrudhani (86e Conus), Schneider (86e Avdyli), Bunjaku, Spadanuda; Gashi (59e Jäckle), Vladi (73e Balaj). Entraîneur: Stephan Keller. Avertissements: Gashi (45e, jeu dur); Routis (55e, main), Asllani (70e, réclamations), Abdullah (73e, réclamations), Cvetkovic (81e, antijeu).

Kriens – Yverdon 0-3 (0-0)

Uli Forte a dû rejoindre les vestiaires du Kleinfeld avec un immense sourire. L’entraîneur d’Yverdon Sport a réussi son coup sur toute la ligne: aller chercher une agréable victoire chez le condamné Kriens tout en préservant certains de ses hommes forts en vue du quart de finale de Coupe de Suisse que tout le monde attend mardi face au Lausanne-Sport.

YS s’est ainsi présenté avec Allan Eleouet (davantage habitué à évoluer à l’aile) et Ali Kabacalman (un milieu de terrain) comme binôme en pointe, tandis que le duo Koné/Beleck, qui devrait donner des sueurs froides au LS, passait lui une soirée tranquille sur le banc. Le déroulé du match leur a même permis de rester bien sagement à leur place.

Les Nord-Vaudois ont fait la différence dès le retour des vestiaires. Grâce à deux hommes en forme: le défenseur central Breston Malula (qui a débuté la saison avec la réserve et qui se veut décidément un peu plus étonnant chaque semaine) a inscrit un doublé, tandis que Mischa Eberhard a fini le travail en fin de match. 3-0, des pistes quelque peu brouillées, des cadres préservés: tout va bien à Yverdon, désormais 5e au classement, trois points et trois rangs devant Stade-Lausanne.

