Sur grand écran – Deux festivals en un mois: La Broye en pince pour le cinéma Le septième art suisse sera à la fête dès jeudi à Avenches à l'occasion d'AventiClap. En parallèle, Cugy (FR) prépare un festival du court-métrage.

Les lauréats du festival du film Aventiclap empocheront un Marcus d’or. DR

Cinq films en compétition nationale en lice pour le Marcus d’or du jury professionnel présidé par le réalisateur Jacob Berger, une sélection de six courts-métrages pour le Marcus d’or du public et une bonne poignée de projections et événements. Consacré au cinéma suisse, le festival du film Aventiclap revient pour sa 4e édition, cette fin de semaine à la salle du théâtre d’Avenches. Les Broyards bénéficieront même d’une double ration de septième art en automne, puisque le village de Cugy (FR) vient de lever le voile sur son rendez-vous du court-métrage.

«Avec un seul cinéma à Payerne pour une région allant d’Avenches à Moudon, la Broye n’est pas vraiment à la fête au niveau cinématographique. Plus on y parlera de cinéma, mieux c’est. Surtout pour le court-métrage, une discipline difficile à montrer en dehors d’un festival», commente Rémy Dewarrat, attaché de presse d’Aventiclap. Le festival avenchois s’ouvre d’ailleurs par une soirée consacrée à des courts-métrages avec pour thème les confinements.

À l’Apollo

En compétition nationale, Jacob Berger sera assisté par Muriel Siki, Jean-Charles Simon, Patrick Charles et Giada Peter pour départager les cinq productions suisses en jeu. Il s’agit d’«Atlas», «Beyto», «Vasectomia», «Lovecut» et «La jeune fille et l’araignée». Un partenariat avec l’exploitant du cinéma de Payerne permettra au public d’apprécier aussi «Atlas» au cinéma Apollo. «Si cela fonctionne, l’idée serait de développer cela pour tous les films en compétition», reprend Rémy Dewarrat.

«Si cela fonctionne, l’idée serait de développer cela pour tous les films en compétition.» Rémy Dewarrat, attaché de presse d’Aventiclap

Spectacle de magie avec le comédien Pierric Tenthorey le samedi soir, projections diverses hors compétition, exposition de peintures ou film pour les familles le dimanche sont aussi au programme. En y ajoutant les courts-métrages de Marcel Barelli, le rendez-vous se verrait bien attirer jusqu’à 5000 visiteurs.

«Capturer l’émotion»

Un mois plus tard, la jauge sera plus modeste à Cugy, les 5 et 6 novembre. Avec 120 à 150 personnes par soir, la commission culturelle de Cugy (La 3C) aura réussi son pari, a présenté lundi son président, Charly Haenni: «Sans marcher sur les plates-bandes des activités des sociétés locales, nous avons reçu pour mandat de développer l’activité culturelle de la nouvelle salle communale». Le choix s’est donc porté sur le court-métrage et la thématique «Capturer l’émotion».

«Abondance de biens ne nuit pas. Au contraire, on espère que la région broyarde abrite suffisamment de cinéphiles pour deux rendez-vous à Cugy et Avenches.» Charly Haenni, président de La 3C de Cugy

«Abondance de biens ne nuit pas. Au contraire, on espère que la région broyarde abrite suffisamment de cinéphiles pour deux rendez-vous à Cugy et Avenches», reprend le président, qui ajoute qu’il s’agira ensuite de mieux se répartir dans le temps. Car le festival cugycois devrait revenir selon un rythme à définir. Pour cette première, sur les 23 films proposés allant de 3 à 35 minutes, La 3C en a retenu 14. Le lauréat recevra un faucon, emblème communal.

