Les services de police sont intervenus dimanche à Clarens et Montpreveyres (VD) pour mettre fin à deux fêtes privées, organisées sans le moindre respect des directives liées au Covid-19. La première réunissait 70 personnes, l’autre une vingtaine. Les organisateurs et les participants seront dénoncés pour infractions à la Loi sur les épidémies.

Les policiers de Sécurité Riviera sont intervenus spontanément dimanche au petit matin dans un appartement de Clarens. Ils ont constaté que septante personnes se trouvaient dans cette habitation, écrit la police cantonale lundi dans un communiqué.

Dans le même laps de temps, les gendarmes vaudois ont découvert qu’une vingtaine de personnes participaient à une fête privée organisée dans une villa, à Montpreveyres. Ces logements ont tous deux été loués via une plateforme de location active sur Internet.

Les policiers ont constaté que dans les deux cas, les directives liées au Covid-19 n’étaient pas respectées et ont interrompu ces fêtes. Les organisateurs et une partie des participants ont été identifiés et seront dénoncés à la préfecture.

De 500 à 2000 francs

Selon les recommandations de la Conférence des Procureurs de Suisse, une amende de 500 francs peut être infligée à l’organisateur d’une manifestation privée de plus de 5 personnes et de 2000 francs pour celui d’une manifestation de plus de 50 personnes.

Durant ce week-end, 29 dénonciations pour infractions à la Loi sur les épidémies ont été dressées dans le canton. Les forces de l’ordre rappellent que les directives liées au Covid-19 limitent actuellement à cinq personnes les manifestations publiques ou privées.

ATS/NXP