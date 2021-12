Opération secrète avec les Kurdes – Deux filles d’une djihadiste genevoise ont été rapatriées La Confédération ramène chez elles deux mineures genevoises qui ont grandi en Syrie dans la terreur, la guerre et les camps. L’opération était prévue de longue date. Kurt Pelda Thomas Knellwolf

Malika* et Kamar* (à gauche) avec leur mère et leur demi-sœur dans le camp d’internement de Roj, dans le nord-est de la Syrie. DR

Jusqu’à la fin, on ne savait pas si ça allait marcher cette fois-ci. Il y a deux semaines, il y avait déjà beaucoup d’espoir que l’on parvienne à sortir deux jeunes filles suisses d’un camp en Syrie. Mais les proches à Genève et dans les environs avaient dû encore une fois prendre leur mal en patience. Et craindre le pire à nouveau.

Mais ça y est. Enfin. Malika, 15 ans, et sa demi-sœur Kamar (noms modifiés), de six ans sa cadette, sont en route pour la Suisse – après plus de cinq années passées en Syrie, dont la première moitié sous le joug de l’EI. Puis, le reste du temps dans des camps d’internement kurdes.