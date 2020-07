Corruption – Deux fils de l’ex-président du Panama arrêtés au Guatemala Luis Enrique et Ricardo Alberto Martinelli étaient recherchés par les États-Unis pour blanchiment d’argent lié au conglomérat brésilien Odebrecht. Ils ont été interpellés à l’aéroport international La Aurora alors qu’ils s’apprêtaient à prendre un vol pour le Panama.

Les frères Luis Enrique et Ricardo Alberto Martinelli sont actuellement en détention au Guatemala. KEYSTONE

Le Guatemala a arrêté lundi deux fils de l’ex-président du Panama Ricardo Martinelli, recherchés aux États-Unis pour blanchiment de capitaux liés à l’affaire Odebrecht, ont annoncé le ministère de l'Intérieur guatémaltèque et le département américain de la Justice.

Luis Enrique et Ricardo Alberto Martinelli, âgés respectivement de 38 et 48 ans et dont le père a été inculpé la semaine dernière au Panama de blanchiment d’argent, ont été interpellés à l’aéroport international La Aurora de la capitale Guatemala alors qu’ils se préparaient à embarquer dans un vol humanitaire privé à destination du Panama, a précisé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

Un mandat d’arrêt en vue d’une extradition pour «conspiration en vue de commettre du blanchiment d’argent» a motivé leur arrestation, selon le ministère guatémaltèque qui n’a pas précisé comment ni quand les deux hommes étaient entrés dans le pays.

700 millions de dollars de pots-de-vin

Dans un communiqué, le département américain de la Justice explique que «les deux accusés sont présumés avoir participé» aux montages du géant brésilien du BTP Odebrecht qui a versé «plus de 700 millions de dollars de pots-de-vin (environ 660 millions de francs, ndlr) à des fonctionnaires du gouvernement» panaméen.

«Entre autres choses, ils ont servi d’intermédiaires pour le paiement d’environ 28 millions de dollars (environ 26 millions de francs, ndlr) provenant d’Odebrecht pour payer un haut fonctionnaire du gouvernement du Panama qui était un parent proche des accusés», ajoute le ministère américain. Selon la même source, les deux frères ont facilité le versement de ces fonds en ouvrant et gérant des comptes bancaires secrets au nom d’entreprises fictives à l’étranger.

Au Panama, les frères Martinelli sont accusés d’avoir touché, pendant le mandat présidentiel de leur père, de 2009 à 2014, près de 56 millions de dollars de pots-de-vin d’Odebrecht (environ 53 millions de francs), pour faciliter l’obtention de marchés notamment la construction d’une autoroute et des travaux d’assainissement de la baie de Panama.

Odebrecht a reconnu avoir versé des pots-de-vin à de nombreux dirigeants politiques latino-américains ces dernières années.

Selon le ministère guatémaltèque de l’Intérieur, les frères Martinelli étaient «surveillés et suivis depuis le 30 juin sur la foi d’une information classifiée selon laquelle ils quitteraient lundi» le Guatemala.

Luis Enrique et Ricardo Alberto Martinelli ont fait valoir leur immunité en leur qualité de députés suppléants au Parlement centroaméricain (Parlacen), basé au Guatemala, pour la période 2019-2024. Ils ont été présentés à la justice guatémaltèque pour analyse de leur situation.

Père extradé en 2018

Le 2 juillet, leur père Ricardo, extradé par les États-Unis en 2018 au Panama où il a fait deux ans de prison préventive, a été inculpé pour blanchiment d’argent, et placé sous contrôle judiciaire. Il est soupçonné d’avoir acheté un groupe de presse avec de l’argent public durant son mandat.

Il avait été acquitté en 2019 de l’accusation d’espionnage de ses opposants au Panama et à l’étranger. Son nom a été mentionné dans de multiples scandales de corruption pour lesquels une douzaine de ses ministres avaient été arrêtés. Ses avocats font valoir qu’il ne peut être jugé pour une autre affaire que celle qui a motivé son extradition.

( ATS/NXP )