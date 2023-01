Panama – Deux fils de l’ex-président Martinelli seront arrêtés à leur retour Les deux enfants de l’ancien président panaméen sont actuellement détenus aux États-Unis. Expulsés du pays la semaine prochaine, ils seront arrêtés à leur retour au Panama.

L’ancien président panaméen Ricardo Martinelli à Panama City en septembre 2022. AFP

Deux fils de l’ancien président panaméen Ricardo Martinelli, détenus aux États-Unis et qui doivent être libérés et expulsés la semaine prochaine, seront arrêtés lors de leur retour au pays où ils sont accusés de blanchiment d’argent issu de pots-de-vin du groupe brésilien de BTP Odebrecht, a indiqué lundi la justice panaméenne.

Un tribunal panaméen a décidé de «rejeter catégoriquement» les demandes présentées par l’avocat de Luis Enrique et Ricardo Martinelli fils en vue de la «suspension du mandat d’arrêt» émis à leur encontre, a annoncé la justice panaméenne dans un communiqué. Les deux fils de l’ancien président auront purgé le 25 janvier la peine de trois ans de prison qui leur a été infligée pour corruption aux États-Unis.

Les deux fils arrêtés malgré 14 millions de dollars de caution

Tous deux sont accusés au Panama, avec l’ancien président, de blanchiment d’argent issu de pots-de-vin reçus du groupe brésilien, ainsi que d’avoir reçu des commissions pour favoriser l’obtention de contrats alors que leur père était au pouvoir, de 2009 à 2014.

Le 3 janvier, l’avocat des deux frères, Me Carlos Carrillo, avait indiqué à l’AFP que ses clients avaient versé un total de 14 millions de dollars de caution afin d’éviter l’arrestation à leur retour. Cependant, le tribunal a jugé «qu’il n’est pas possible de priver d’effet le mandat d’arrêt» émis contre les deux frères car «celui-ci avait été analysé et amplement débattu au moment de prendre une décision sur les demandes de versement de caution pour leur mise en liberté».

28 millions de dollars de pots-de-vin

Les frères Martinelli devraient être «remis» au Panama par les autorités américaines afin «qu’ils se soumettent aux investigations» menées par la justice, a indiqué lundi le procureur général panaméen Javier Caraballo. Les fils de l’ancien président panaméen ont été condamnés en 2022 aux États-Unis à trois années de prison et à une amende de 250’000 pour avoir reçu 28 millions de dollars de pots-de-vin d’Odebrecht, dont 19 millions ont transité par des comptes bancaires aux États-Unis.

Devant la justice américaine, les deux frères ont fait valoir qu’ils avaient été poussés par leur père à accepter les pots-de-vin. Le groupe Odebrecht a reconnu de son côté devant la justice américaine avoir distribué plus de 788 millions de dollars de pots-de-vin, notamment en Amérique latine, pour obtenir des contrats de travaux publics. L’ancien chef de l’État Ricardo Martinelli, un riche homme d’affaires âgé de 70 ans, propriétaire notamment d’une chaîne de supermarchés, a annoncé son intention d’être candidat à la présidence lors des élections de 2024.

AFP

