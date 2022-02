L’invité - Deux fois non à l’étatisation extrême de la société

Le hasard du calendrier nous offre une perspective intéressante le 13 février prochain sur l’étatisation extrême de la société. D’une part, nous sommes appelés à nous prononcer sur une initiative de gauche qui entend interdire la publicité, donc les annonces de presse, et, d’autre part, sur une loi de gauche qui veut subventionner les médias car ces derniers n’ont plus assez d’annonceurs. Tous les symptômes de gauche sont réunis! Interdire d’abord et devoir subventionner ensuite.

L’initiative contre la publicité demande l’interdiction de toute publicité sur le tabac qui puisse être vu par des jeunes, de quelque manière que ce soit. Donc, pour remplir les exigences de l’initiative, il faudra interdire ladite publicité absolument partout. De plus, l’initiative invoque la protection de la jeunesse pour justifier l’interdiction totale, ce qui ouvre la voie à d’autres interdictions au motif que les jeunes doivent être protégés. Protégeons les jeunes contre le risque d’alcoolisme, interdisons la publicité pour le vin. Protégeons les jeunes contre l’addiction numérique, interdisons la publicité pour les séries et les jeux vidéo.

«Accepter la loi sur le subventionnement des médias revient à infantiliser les gens et à prélever encore plus dans nos poches.»

Or, toutes ces interdictions de la publicité – celles prévues par l’initiative et celles qui ne manqueront pas de suivre – ne sont pas sans conséquence. Récemment, le secrétaire général du Paléo Festival de Nyon le confessait à l’antenne de la RTS. Immanquablement, la presse écrite (notamment la presse gratuite) sera fatalement impactée. Or, le manque de publicité et d’annonceurs dans la presse est précisément le motif qui a convaincu la majorité rose-verte des Chambres fédérales à prévoir des subventions pour soutenir les médias.

Dans la perspective de ce dimanche de votation, il est amusant de mettre en relief les conséquences concrètes des initiatives et lois de gauche qui nous amènent tout droit à l’étatisation extrême de la société. Accepter l’initiative sur l’interdiction de la publicité et la loi sur le subventionnement des médias revient à infantiliser les gens et à prélever encore plus dans nos poches.

Entre liberté et sécurité

Dans toutes les démocraties, l’essentiel du débat se situe sur la ligne de tension entre la liberté et la sécurité. Il s’agit de positionner le curseur au bon endroit en refusant les initiatives et lois extrêmes, dans un sens comme dans l’autre. C’est clairement l’enjeu du 13 février prochain.

En interdisant la publicité de manière générale, l’initiative de gauche infantilise les gens. Et en subventionnant les médias, l’État étendra son contrôle sur ces derniers. L’acceptation de ces deux objets viole l’équilibre entre liberté et sécurité. Il convient donc de les refuser, l’un comme l’autre, pour s’opposer au glissement extrême vers plus d’étatisation, d’interdiction et de prélèvements.

Kevin Grangier Afficher plus Président de l’UDC Vaud

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.