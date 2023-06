Un petit souffle d’air bienvenu. Dans la chaleur déjà étouffante et angoissante de l’été, les résultats des votations du dimanche 18 juin dernier font du bien. Avec 69% de oui pour la loi climat fédérale et presque 63% pour l’initiative cantonale des Vert.e.s et Jeunes Vert.ex.s «Pour la protection du climat», la population vaudoise a montré son attachement à une politique climatique ambitieuse.

Après une campagne hélas parsemée de peurs et de désinformations, c’est finalement un certain pragmatisme qui a gagné. Mais cela ne suffira pas. Les Verts ne veulent pas être ceux qui douchent les espoirs mais ils font partie de celles et ceux qui savent que le plus dur reste à venir. Le réchauffement climatique est un des défis majeurs de l’humanité tout entière. Il l’est également pour les communes, le canton, et toutes les collectivités publiques.

«Notre unique chance de conserver un territoire vivable est de concerter les actions politiques, à tous les niveaux.»

Notre unique chance de conserver un territoire vivable est de concerter les actions politiques, à tous les niveaux. La particularité des enjeux à venir tient dans le fait qu’ils ne permettent pas de se reposer sur ce qui a déjà été lancé ou d’attendre que l’autre fasse le premier pas. Des pas il y en aura d’autres, et ils devront être nombreux ces prochaines années.

Le défi climatique a souvent été le parent pauvre des politiques publiques. On l’a vu utilisé comme «argument de vente» quand il fallait verdir certains partis ou rendre acceptable des projets qui n’avaient en réalité rien de durable. Par les urnes le dimanche 18 juin dernier, les Vaudoises et les Vaudois ont aussi voulu dire qu’ils étaient fatigués des promesses qui s’évaporaient après les élections ou pendant l’été.

L’histoire de l’écologie vaudoise, c’est aussi une longue liste d’initiatives et de projets disparus. Aujourd’hui, nous nous devons de répondre aux préoccupations de la population vaudoise et être à la hauteur des enjeux.

Le Conseil d’État a annoncé les prochains jalons de sa politique climatique ce jeudi. Une nouvelle mouture du Plan climat est attendue pour 2024 avec d’ici là un programme d’impulsion de 209 millions pour atteindre les objectifs de réduction de 50% en 2030. C’est un effort à saluer mais qui se doit d’être accompagné.

Du pain sur la planche

Il est nécessaire de réfléchir dès aujourd’hui à une «loi vaudoise pour le climat», un outil complet et qui touche l’entier des sphères politiques. Un arsenal légal qui permette d’avoir une réponse globale à une problématique qui l’est tout autant. Nous devons avoir la franchise d’admettre que l’entier de nos lois, règlements et politiques publiques est encore loin de se baser des objectifs climatiques ambitieux.

Nous aurons fort à faire dès la rentrée d’août pour s’assurer que les promesses du Conseil d’État se concrétisent mais surtout faire comprendre à tous les niveaux que le temps des effets d’annonces est fini.

Alice Genoud Afficher plus Présidente des Vert.e.s vaudois.es

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.