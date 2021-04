Les organisations de protection de la nature s’engagent depuis des dizaines d’années pour encourager les réformes de notre agriculture. Rappelons ici que près de 3 milliards de francs de fonds publics sont injectés chaque année pour cette branche de notre économie. Ces soutiens devraient logiquement conduire à des pratiques ménageant l’environnement et la santé de la population. Or, actuellement, les contribuables paient deux fois: pour les paiements directs, mais aussi pour réparer les dommages induits à notre santé et à l’environnement par des pratiques non durables.

La situation est bien loin du beau portrait que tentent de brosser l’Union suisse des paysans et le lobby œuvrant à bloquer toute réforme sérieuse du système. Un million d’Helvètes boivent de l’eau contenant des résidus de pesticides. Nos cours d’eau sont contaminés par un cocktail de plus de 120 substances toxiques.

«Aucun des treize objectifs environnementaux définis par le Conseil fédéral pour l’agriculture en 2008 n’est atteint!»

Certains lacs de Suisse centrale sont tellement asphyxiés par les fertilisants qu’il faut les ventiler artificiellement en oxygène! La biodiversité liée aux milieux cultivés continue son déclin, en particulier les insectes et les oiseaux qui s’en nourrissent. Bref, aucun des treize objectifs environnementaux définis par le Conseil fédéral pour l’agriculture en 2008 n’est atteint!

L’absence de contre-projets aux initiatives antipesticides et le blocage de la politique agricole PA22+ par une courte majorité du parlement doivent logiquement conduire la population qui appelle de ses vœux une agriculture durable à soutenir ces deux textes complémentaires.

Pour résumer, l’initiative «pour une eau potable propre et une alimentation saine» vise à réorienter les paiements directs vers les exploitations qui ménagent les sols, les eaux et la biodiversité. Celle contre les pesticides de synthèse vise à interdire l’usage de ces produits sur le territoire suisse et leur importation, y compris dans les autres secteurs que la production agricole, domaines qui doivent aussi contribuer à assainir notre environnement. À noter que des délais transitoires d’application raisonnables – huit et dix ans respectivement – sont prévus en cas d’acceptation.

D’autres choix à effectuer

En faisant croire que l’approvisionnement de la Suisse serait menacé par ces initiatives, les adversaires regardent par le petit bout de la lorgnette. Les facteurs déterminants permettant de garantir l’approvisionnement alimentaire ne résident pas dans un accroissement permanent des rendements. Trois autres facteurs sont beaucoup plus cruciaux: la réduction du gaspillage alimentaire et de la consommation de viande ainsi qu’une utilisation plus efficiente des ressources. Chacune de ces approches permettrait à elle seule de nourrir en Suisse un million de personnes en plus.

Une large coalition d’ONG appelle donc à voter deux fois oui le 13 juin: un signal fort pour montrer que le statu quo n’est pas une option!

François Turrian Directeur romand de BirdLife Suisse.

