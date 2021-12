Transports publics – Deux fois plus de bus pour les skieurs à la vallée de Joux Dès samedi 11 décembre, il y aura six courses quotidiennes entre Allaman et Le Brassus, via le col du Marchairuz. Frédéric Ravussin

Chaque week-end, six bus relieront désormais Allaman au Brassus en passant par le col du Marchairuz. VALLÉE DE JOUX TOURISME

Les bonnes choses vont souvent de pair. Alors que les pistes de ski de fond de la vallée de Joux ont accueilli leurs premiers amateurs le week-end dernier, leur desserte par les transports publics est doublée chaque week-end dès le 11 décembre.

Sur demande du Parc naturel du Jura vaudois et de l’association à portée nationale Bus alpin, six liaisons quotidiennes (au lieu de trois) relient désormais le samedi et le dimanche Allaman au Brassus.

Ces bus s’arrêtent au Marchairuz à 9 h 10, 10 h 10, 12 h 10, 14 h 10, 16 h 10 et 17 h 10. Un col qu’ils repassent en sens inverse trente-sept minutes plus tard. À l’arrivée à Allaman, la correspondance est assurée vers Nyon et Morges.

«C’est vraiment un plus pour l’offre touristique combière et notre carte d’hôtes.» Cédric Paillard, directeur de Vallée de Joux Tourisme

Les richesses naturelles du parc sont aussi desservies par deux autres lignes de transports publics. Les amateurs de neige peuvent ainsi franchir les cols du Mollendruz et de la Givrine, grâce aux bus des Transports de la région Morges-Bière-Cossonay et aux trains du Nyon-Saint-Cergue-Morez.

La saison de ski a démarré

Ces trois lignes conduisent les visiteurs des agglomérations lémaniques vers des sentiers de randonnée hivernale et de raquettes, des pistes de ski et une piste de luge (au col du Marchairuz).

«C’est vraiment un plus pour notre carte d’hôtes ValPass qui offre la gratuité de transports entre Le Brassus et le Marchairuz à ceux qui passent la nuit ici», se réjouit Cédric Paillard, directeur de Vallée de Joux Tourisme.

Au vu de la neige tombée vendredi, ils pourraient être nombreux à en profiter. En effet, les conditions d’enneigement permettent d’ouvrir de nombreuses pistes de ski nordique (plus de 100 kilomètres sont tracés pour le week-end sur l’ensemble du domaine).

En outre la quantité de neige permet la mise en route des téléskis du Brassus et de L’Abbaye et, peut-être, de ceux de L’Orient et de la Dent-de-Vaulion.

