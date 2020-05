Situation explosive – Deux foyers pour jeunes lausannois en pleine crise La reprise en main de ces établissements lausannois par une nouvelle direction en 2018 a engendré des conflits. Des employés dénoncent une approche autoritaire qui met à mal la prise en charge des adolescents. Camille Krafft

Jeunes en rupture Le Home-chez-nous, actuellement en reconstruction (photo mars 2020), accueille des adolescents présentant des troubles du comportement, de la personnalité ou de l’apprentissage © (24 HEURES /Jean-Paul Guinnard) 24HEURES

C’est une situation conflictuelle qui dure depuis plus d’une année, et qui gangrène les rapports humains au sein de foyers pour adolescents. Deux structures lausannoises, rattachées à l’association du Home-chez-nous, sont en crise. Licenciements, départs, arrêts maladie, rupture de confiance entre la direction et les employés, intervention des syndicats et contrôle du Service de l’emploi.