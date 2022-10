Canton de Neuchâtel – Deux frères ont été enlevés à La Chaux-de-Fonds Le rapt a eu lieu vendredi dans le cadre d’un conflit familial au sujet de la garde des enfants entre la Suisse et l’Espagne, a indiqué la police.

Deux frères âgés de sept ans ont été enlevés à La Chaux-de-Fonds. (Photo d’illustration) KEYSTONE/SANDRO CAMPARDO

Deux frères âgés de sept ans ont été enlevés à la Chaux-de-Fonds (NE). Le rapt intervient dans le contexte d’un conflit familial concernant la garde d’enfants entre l’Espagne et la Suisse, ont annoncé en soirée la police neuchâteloise et le Ministère public cantonal.

La grand-mère qui gardait les deux frères a été agressée vendredi vers 12h45 par deux ou trois individus à son domicile. Elle a été ligotée et bâillonnée. Les auteurs ont ensuite quitté les lieux en emmenant les enfants.

La femme âgée de 54 ans a pu se libérer et appeler la police une vingtaine de minutes plus tard. Un important dispositif a été mis en place afin de retrouver les enfants. Leur santé est fragile, soulignent la police et le ministère.

La mère des enfants ne se trouvait pas au domicile lors des faits. Elle a été prise en charge par la police neuchâteloise.

Cet enlèvement intervient dans le cadre d’un conflit de garde d’enfants entre parents, domiciliés en Suisse et en Espagne. Le père des enfants est recherché en Suisse et en France, prévenu notamment d’enlèvement de mineurs.

Toyota blanche

Les investigations ont permis d’établir qu’une Toyota Rav 4 blanche, modèle 2006, immatriculée en Espagne pourrait être liée à l’affaire. Vendredi soir, elle circulait vraisemblablement en France.

Une instruction pénale a été ouverte par la procureure de service. De nombreuses démarches judiciaires sont en cours en Suisse et en France, ajoute le communiqué.

Toute personne ayant des informations sur la localisation des deux enfants est priée de prendre immédiatement contact avec la police. Si un témoin aperçoit les enfants, il ne faut pas intervenir directement et faire au numéro d’urgence 117.

ATS

