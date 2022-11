Musique électronique – Deux frères vaudois, chouchous des scènes electros Derek et Michael Harnischberg, alias Enøs, ont su imposer leur nom en Europe et au-delà. Rencontre avant leur passage au D! Club à Lausanne. Samuel Calani

Derek (à gauche) et Michael Harnischberg posent au Flon, à Lausanne, leur ville natale. CELLA FLORIAN/VQH

Le binôme Enøs, constitué des frères Derek et Michael Harnischberg, connaît un succès notoire sur la scène electro européenne et mondiale depuis trois ans. Les Lausannois se produiront à domicile ce vendredi 2 décembre, au D! Club. Attablés au Pavillon Bar and Kitchen à la place de la Riponne à Lausanne, ils nous accueillent avec une humilité déconcertante: «Cela nous touche que vous vous intéressiez à nous et à notre musique», confie d’emblée Derek.