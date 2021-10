Trafic de drogue – Deux grosses affaires de cocaïne ont été débusquées en Europe Un important réseau de poudre blanche a été découvert sur les terres belges, tandis que 5 kg de la même drogue ont été interceptés sur un voilier au large du Portugal. La Belgique et les Pays-Bas sont devenus les principales plaques tournantes du produit, à destination de l’Europe.

Les principaux pays expéditeurs sont la Colombie, le Brésil et l’Équateur. KEYSTONE/Armando Franca

Les autorités ont rendu publics lundi deux gros coups portés au trafic de cocaïne. Un important réseau a été démantelé en Belgique, tandis qu’un voilier était intercepté avec plus de 5 kg de poudre blanche à bord du large du Portugal. Point commun des deux affaires: l’Amérique du Sud.

La justice belge a annoncé lundi le démantèlement d’une organisation criminelle soupçonnée d’avoir importé en Belgique plus de 15 tonnes de cocaïne via les ports d’Anvers et de Rotterdam, avec des ramifications en Espagne et en Colombie. Au total 27 personnes ont été arrêtées en Belgique après 23 perquisitions menées principalement dans la région de Liège (est). L’opération a mobilisé 300 policiers, a précisé le parquet fédéral dans un communiqué.

Labo démantelé

Cette organisation implantée dans l’est francophone de la Belgique est aussi active dans la partie néerlandophone ainsi qu’en Espagne et aux Pays-Bas, toujours selon le parquet. En Belgique, un laboratoire de transformation de la cocaïne a été «démantelé», un autre lieu de stockage perquisitionné, et «des dépôts de déchets chimiques» ont été découverts. Près de 600 kg de cocaïne ont été saisis.

«La présence de suspects colombiens travaillant dans les différentes implantations a été confirmée», souligne le parquet, sans dire s’ils comptent parmi les 27 interpellés, dont la nationalité n’a pas été précisée. Armes à feu, voitures, téléphones portables cryptés, montres de luxe, chevaux: un large éventail de biens a été saisi, ainsi que «plus de 1,6 tonne de drogues en vrac pour une valeur marchande estimée à 80 millions d’euros».

L’enquête a été ouverte il y a trois ans. Fruit d’une coopération européenne, ce dossier a conduit à des inculpations également en France au printemps dernier.

La Belgique et les Pays-Bas sont devenus les principales plaques tournantes du trafic de cocaïne à destination de l’Europe, supplantant l’Espagne, a relevé Europol dans un rapport publié en septembre. En 2020, les saisies de cocaïne à Anvers se sont élevées à un total de 65,6 tonnes, nouveau record. La Colombie, le Brésil et l’Équateur se classent aux trois premières places pour les pays expéditeurs.

5,2 kg dans un voilier

C’est d’ailleurs d’Amérique du Sud que venait le voilier arraisonné par les autorités portugaises, battant pavillon espagnol, au large du Portugal. Deux Espagnols et un Péruvien ont été arrêtés, ont-elles annoncé lundi.

Cette prise de 183 ballots de cocaïne, exposés dans la base militaire de la marine portugaise située dans la banlieue sud de Lisbonne, représente «la plus grosse saisie de stupéfiants réalisée au Portugal au cours de ces 15 dernières années», a déclaré le directeur de la police judiciaire portugaise, Luis Neves.

Les trois hommes interpellés samedi sont soupçonnés d’appartenir à un puissant réseau criminel qui organise un trafic de grandes quantités de cocaïne entre l’Amérique latine et l’Europe.

Vendredi dernier, les autorités espagnoles avaient déjà annoncé la saisie de 2,5 tonnes de cocaïne à bord du voilier «Goldwasser», au large de l’archipel portugais des Açores. La police avait alors interpellé deux suspects voyageant à bord du bateau et trois autres personnes dans la région de Malaga (sud de l’Espagne).

ATS

