Elections communales 2021 – Deux grosses alliances et des candidats surprises visent Yverdon Blocs de gauche et blocs de droite lancent leur offensive pour prendre la majorité du Conseil de la Cité thermale. Les grands partis misent sur un important renouvellement de leurs listes. S’y ajoutent un candidat surprise et un candidat évincé Erwan Le Bec

Le centre de la ville d' Yverdon, avec le château et la place Pestalozzi. © Jean-Paul Guinnard/24heures

Série de surprises dans les listes des candidats annoncés dans la course pour la deuxième ville du canton. Dans les dossiers déposés hier, apparaissent 11 listes pour l’Exécutif, et 5 pour le Conseil communal d’Yverdon. Il compte actuellement cent sièges, à majorité de droite.

Pour ce dernier, une vaste liste alliant PLR et Vert’libéraux, l’UDC, les Verts incluant le retour de Solidarité et écologie, une alliance PS-POP et… M. Alain Doll, candidat indépendant non annoncé. Porteur du référendum avorté contre le projet de parking souterrain de la place d’Armes. Il avait à plusieurs reprises évoqué le lancement d’une liste citoyenne. Selon nos informations, il n’aurait également pas trouvé de place au sein d’autres listes.

Revirement des pirates

«Nous avons dû faire des choix pour garder un programme et des candidatures cohérentes», évoque le Vert Younes Segrouchni. Il en va de même pour le Parti pirate, qui a finalement renoncé. La liste écologiste, avec pas moins de 50 postulants dont 14 venant de S+E et 10 des Jeunes Verts, devra toutefois compter sans l’un des sages du parti, le biologiste Pierre Hunkeler, qui tire la prise.

L’alliance POP-PS présente 43 candidats, avec un renouvellement non négligeable dans ses rangs et au sein des plus discrets.

Face à eux, 22 candidats UDC avec le retour de l’étiquette PAI. S’y ajoutent 76 candidats de la vaste liste PLR-Vert’libéraux, qui inclut deux UDF et son lot d’inattendus. Se retire l’ancienne préfète Pierrette Roulet-Grin, figure de la politique yverdonnoise s’il en est. Tandis que rebondit visiblement sous l’étiquette Vert’libérale… le PLR Daniel Cochand.

Frondeur poussé vers la sortie

Pilier de «Stop aux bouchons» qui avait largement servi la campagne de la droite en 2016, l’élu a été retoqué par son parti, en restant sous la même alliance toutefois. «C’est un individualiste qui ne travaillait plus en groupe depuis plusieurs années, c’était la suite logique», réagit le président Laurent Roquier. Le conseiller Cochand s’était illustré en égratignant les projets de sa propre municipale, dont une fois en justice.

Contacté, l’élu confirme ses propos tenus dans «La Région». Il compte utiliser son délai de trente jours pour envisager un éventuel recours auprès des organes internes du parti, dont le congrès. «Je peux très bien être dans un parti comme les Verts libéraux s’il tolère davantage le débat d’idées», note le principal intéressé, qui évoque «un casse-tête statutaire».

Quant à la liste bourgeoise, elle se félicite sinon de ses nouveaux candidats, dont plusieurs issus de l’immigration.

La lutte pour la majorité absolue au Conseil s’annonce acharnée.