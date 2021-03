Concours international – Deux gymnasiens de Renens sacrés génies des maths L’Olympiade francophone de mathématiques a décerné l’or à deux élèves du gymnase de l’Ouest lausannois. L’établissement accueille des jeunes à haut potentiel en la matière. Chloé Banerjee-Din

Le Gymnase de Renens (illustration). VQH

Deux élèves du Gymnase de Renens ont été sacrés pour leur bosse des maths au plus haut niveau. L’Olympiade francophone de mathématiques, organisée en ligne par la Suisse le 27 et le 28 mars dernier, a décerné l’or à Johann Williams dans la catégorie «Senior» et Jonah Osterwalder chez les juniors. Le concours a rassemblé 88 participants de 9 pays, attribuant neuf médailles d’or au total, dont pas moins de quatre sont revenues à des Helvètes.

«Ces olympiades distinguent surtout les élèves capables de résoudre des problèmes exigeant une créativité particulière.» Jonathan Moustakis, enseignant au Gymnase de Renens

Comment s’explique la performance du Gymnase de Renens? Enseignant en mathématiques au sein de l’établissement, Jonathan Moustakis explique que depuis trois ans, celui-ci accueille des élèves à haut potentiel dans cette matière. Ceux-ci suivent l’ensemble de leurs cours au gymnase, sauf pour les maths, qu’ils étudient à l’EPFL dans le cadre du cours Euler. Johann Williams en fait partie, tout en suivant également l’option maths physique enseignée par Jonathan Moustakis. «C’est incroyable d’avoir un tel élève dans sa classe, sachant qu’il fait aussi preuve de beaucoup d’humilité et de volonté d’aider les autres.»

L’enseignant relève la particularité du concours, qui connaissait sa deuxième édition cette année: «Ces olympiades distinguent surtout les élèves capables de résoudre des problèmes exigeant une créativité particulière. Ce sont des problèmes que chacun peut comprendre, mais leur réponse n’est pas à la portée de tous.» À noter qu’un troisième Vaudois s’est distingué en remportant l’argent dans la catégorie «Junior»: Leonardo Marañón, du Gymnase cantonal de Nyon.

