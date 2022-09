Vaste opération de police – Deux hommes arrêtés pour soupçons de terrorisme Des perquisitions ordonnées par le Ministère public ont permis l’arrestation de deux hommes soupçonnés d’être en lien avec «l’État islamique» dans les cantons de Vaud et Genève. Etonam Ahianyo

Les forces de l’ordre ont effectué au total quatre perquisitions dans les cantons de Genève et de Vaud

Deux personnes soupçonnées de participation ou de soutien à l’organisation terroriste interdite «Etat islamique» ont été arrêtés jeudi au terme d’une vaste opération des polices genevoise et lausannoise.



Sur mandat du Ministère public de la Confédération (MPC), fedpol, les forces de l’ordre ont effectué au total quatre perquisitions dans les cantons de Genève et de Vaud, indique un communiqué du MPC. Ces perquisitions, qui ont eu lieu dans le cadre d’une procédure pénale ouverte en juillet 2021, ont débouché sur l’arrestation d’un double national suisse-macédonien et d’un citoyen kosovar.

Les deux prévenus seront conduits au MPC pour auditions au terme desquelles il décidera de leur éventuelle mise en détention provisoire à requérir auprès du Tribunal des mesures de contrainte compétent.



La procédure en question est menée pour soupçons de violation de l’art. 2 de la loi fédérale sur l’interdiction des groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et des organisations apparentées (RS 122) et de soutien ou de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP).



Le MPC indique qu’en raison du stade de la procédure, il ne peut, pour l’heure, donner de plus amples informations sur les faits reprochés aux deux prévenus. Il ajoute qu’il fera le point de l’avancement de la procédure lorsque les conditions seront réunies et souligne que la présomption d’innocence s’applique.



