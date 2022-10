Assassinat de Malcolm X – Deux hommes innocentés vont toucher 36 millions de dollars Les deux Afro-Américains innocentés en 2021 après plus de 20 ans de prison pour l’assassinat en 1965 de Malcolm X, vont toucher 36 millions de dollars de la ville et de l’État de New York.

Muhammad Aziz le 18 novembre 2021 à New York. AFP

«La tragédie du meurtre de Malcolm X a été ressentie dans le monde entier et aggravée par le fait qu’elle a conduit à la condamnation et à l’emprisonnement de deux jeunes hommes noirs innocents en Amérique», a répondu dans un courriel à l’AFP leur avocat David Shanies. «Cette injustice est aujourd’hui reconnue et une étape modeste a été franchie pour la corriger», a ajouté le représentant de Muhammad Aziz, 84 ans, et de la famille de Khalil Islam, décédé en 2009.

L’avocat a confirmé que la ville de New York allait verser 26 millions de dollars à chacun des deux hommes et à leur famille. L’État de New York va par ailleurs leur verser cinq millions de dollars chacun, soit 36 millions de dollars de dédommagement au total, selon les chiffres révélés dimanche par le «New York Times».

En novembre dernier, la Cour suprême de l’État de New York avait juridiquement innocenté MM. Aziz et Islam, qualifiant d’«échec de la justice» leur condamnation il y a plus d’un demi-siècle pour l’assassinat le 21 février 1965 à Harlem de l’icône de la cause des personnes noire, Malcolm X.

Muhammad Aziz et Khalil Islam, qui ont fait 42 ans de prison à eux deux, ont toujours clamé leur innocence. Le troisième condamné Mujahid Abdul Halim avait lui reconnu à l’époque avoir tiré sur Malcolm X, et avait mis ses deux co-accusés hors de cause, mais en vain jusqu’en 2020 et la réouverture du dossier par la justice de New York.

