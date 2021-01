Coronavirus – Deux hôtels de St-Moritz (GR) placés en quarantaine Le port du masque est désormais obligatoire dans toute la municipalité de St-Moritz et les écoles et écoles de ski resteront fermées jusqu’à nouvel ordre.

Les écoles et écoles de ski de St-Moritz resteront fermées jusqu’à nouvel ordre. Keystone

Les autorités sanitaires du canton des Grisons ont placé mardi deux hôtels cinq étoiles de St-Moritz en quarantaine. La variante sud-africaine du coronavirus s’y est propagé. Il y aurait une douzaine d’infections.

Dans les deux hôtels, les autorités grisonnes ont ordonné des tests à grande échelle, a indiqué lundi matin la chancellerie cantonale des Grisons dans un communiqué. Par ailleurs, les écoles et écoles de ski de St-Moritz resteront fermées jusqu’à nouvel ordre. Le port du masque est désormais obligatoire sur tout le territoire de la commune.

Virus muté plus contagieux

Le virus muté est beaucoup plus contagieux que celui qui a prévalu jusqu’à présent, souligne le département cantonal de la santé. La mutation détectée en Haute-Engadine est la variante sud-africaine, a précisé à Keystone-ATS le service d’information sur le coronavirus du canton des Grisons.

Le service cantonal de la santé recommande vivement aux résidents et aux touristes de s’abstenir de tout contact non essentiel avec d’autres personnes. Les règles en matière d’hygiène et de distance doivent être respectées.

Tests à grande échelle mardi

La présence du virus muté a été détectée dimanche soir à St-Moritz. Les autorités font état d’une douzaine de cas. Des tests à grande échelle pour la population de la station seront effectués mardi.

Grâce à la stratégie active de dépistage et à l’expérience acquise lors des essais pilotes de décembre dernier, le département cantonal de la santé a pu mettre en place rapidement des mesures ciblées contre la propagation du virus muté à St-Moritz, souligne le service de la santé.

Les deux hôtels mis en quarantaine sont des cinq étoiles: le «Badrutt’s Palace» et le «Kempinski». Ce dernier écrit qu’il suit strictement les instructions des autorités sanitaires locales et les directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Employés testés dans la salle de bal

Au cours de la première semaine de janvier, le «Kempinski» a effectué des tests à grande échelle pour tous ses employés, précise l’établissement hôtelier. Au total, 180 personnes ont été testées en deux jours. L’opération a été effectuée par le centre mobile du canton des Grisons dans la salle de bal de l’hôtel. Les 180 tests se sont révélés négatifs.

Le «Badrutt’s Palace» a indiqué de son côté que plus de 1500 tests ont été effectués depuis la mi-décembre en collaboration avec la polyclinique de St-Moritz et le département cantonal de la santé. «A notre connaissance, nous sommes le seul établissement de St-Moritz qui exige que les clients fournissent la preuve d’un test négatif à leur arrivée à l’hôtel et avant l’enregistrement», souligne la direction de l’hôtel.

ATS