Arc jurassien – Deux hôtels mythiques se mueront en lieux chics et écolos Un groupe vaudois rachète deux véritables institutions régionales: l’Hôtel du Bœuf à Saint-Ursanne (JU) et la Maison Monsieur à La Chaux-de-Fonds (NE). Florent Quiquerez

L’Hôtel du Bœuf à Saint-Ursanne a trouvé preneur. Le D Hotel Group vient de l’acquérir. RFJ

Claudine Maillat a un œil qui rit et l’autre qui pleure. «Je suis contente d’avoir trouvé un repreneur et que l’hôtel et le restaurant continuent à vivre. Mais après trente-deux ans passés ici, tourner la page, ce n’est pas facile. On s’investit tellement dans ce métier. Ne plus voir mes clients, ça va faire drôle.» La vente a été signée le 10 novembre, l’établissement fermera le 10 décembre. La patronne rendra les clefs en janvier. «Sans doute le 10», sourit-elle.