Deux jeunes braqueurs écopent de quatre ans fermes

Le Tribunal correctionnel de Lausanne a rendu son verdict dans le procès des braqueurs de deux stations-service, qui en convoitaient une troisième dans la région. Ces deux ressortissants portugais âgés d’une vingtaine d’années ont écopé chacun de 4 ans de prison ferme, desquels seront déduits les 446 jours passés en détention avant le jugement. Le ministère public avait requis des peines plus sévères, respectivement 6 et 5 ans et demi. La cour a par ailleurs prononcé contre chacun une mesure d’expulsion de Suisse d’une durée de 8 ans, sanction désormais incontournable – sauf circonstances exceptionnelles – pour des étrangers coupables notamment de brigandage.

Pour expliquer ces agressions, les deux accusés, accros au crack à l’époque, plaidaient l’état de manque et la nécessité de trouver de l’argent. Une expertise psychiatrique leur avait reconnu une diminution légère de responsabilité pénale. En février 2018, ils s’en étaient d’abord pris, ensemble, le visage dissimulé par une capuche ou un casque, l’un muni d’un couteau de cuisine, à la caissière de la station-service de Mon-Repos.

Grâce à la vidéo surveillance

Neuf jours plus tard, ils attaquaient la station de Vidy selon le même mode opératoire. La première attaque leur avait rapporté 700 francs, la seconde 1150 francs. Les caissières n’étaient pas venues au procès pour témoigner des conséquences, pour elles, de ces attaques.

Le duo avait été arrêté quelques semaines plus tard grâce à l’analyse des images de vidéo surveillance. Le contenu des téléphones avait alors révélé qu’ils avaient opéré des repérages dans l’idée de braquer une troisième station-service. (24 heures)