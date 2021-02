Hockey sur glace – Deux jeunes du LHC filent à Rapperswil Le club saint-gallois a engagé Inaki Baragano et Nathan Vouardoux en vue des deux prochaines saisons.

A l’instar d’Inaki Baragano, Nathan Vouardoux (No 21) a participé au dernier Mondial junior au Canada. KEYSTONE

Rapperswil a annoncé vendredi une série d’engagements et de prolongations de contrat en vue de la saison prochaine. Ainsi, les deux jeunes défenseurs du LHC Inaki Baragano (19 ans) et Nathan Vouardoux (19 ans) ont signé une entente de deux ans avec le club saint-gallois de National League. A l’instar de Benjamin Neukom (Langnau), de Yannick-Lennart Albrecht (Zoug) et de Yannick Brüschweiler (Zurich/GC).

De leur côté, Leandro Profico (2 ans avec option), Nando Eggenberger (2 ans), Nico Dünner (3 ans), Andrew Rowe (2 ans), Roman Cervenka (2 ans) et Melvin Nyffeler (1 an) ont prolongé leur bail chez les Lakers.

Sport-Center