Martigny (VS) – Deux jeunes hommes arrêtés au volant d’un véhicule volé La police cantonale valaisanne a interpellé lundi deux hommes âgés de 19 et 21 ans qui conduisaient sur l’autoroute A9 à bord d’une voiture volée.

La voiture des fuyards a finalement terminé sa course en percutant l’arrière d’un véhicule de police. Police cantonale du Valais

Deux hommes ont été arrêtés lundi sur l’A9 à quelques centaines de mètres de la sortie de Martigny (VS) au volant d’une voiture volée. Après une course-poursuite avec la police, ils ont été interrogés puis écroués pour les besoins de l’enquête.

C’est le propriétaire de la voiture volée quelques jours plus tôt à Ardon qui a prévenu les forces de l’ordre en voyant son véhicule circuler sur l’autoroute, à la hauteur de Sion, indiquent mardi celles-ci dans un communiqué. Un important dispositif a été mis en place pour pincer les deux hommes âgés de 19 et 21 ans et domiciliés dans le canton.

Malgré les nombreuses sommations, les malfrats ont continué leur route en direction du Bas-Valais avant d’être contraints à ralentir. «La voiture des fuyards a finalement terminé sa course en percutant l’arrière d’un véhicule de police», écrit la police cantonale valaisanne. Le conducteur a tenté de prendre la fuite à travers champs avant d’être rattrapé par des agents. Aucun blessé n’est à déplorer.

ATS/NXP