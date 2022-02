Hockey sur glace – Deux joueurs de l’équipe de Suisse placés en isolement Denis Malgin et Dario Simion ont été testés positifs au Covid-19 et exclus des activités de la sélection entraînée par Patrick Fischer aux JO de Pékin. Emmanuel Favre Pékin

Denis Malgin (à gauche) est en isolement à Pékin. Eric Lafargue

Coup dur pour l’équipe de Suisse masculine: deux joueurs ont été testés positifs au Covid-19 à leur arrivée à Pékin, jeudi à midi. Les attaquants de Zurich Denis Malgin (25 ans) et de Zoug Dario Simion (27 ans) ont été placés sous surveillance médicale dans une chambre d'isolement proche du Village olympique de la capitale chinoise. Ils pourront en sortir dès qu'ils auront été testés deux fois négatifs au coronavirus, à un intervalle de 24 heures.

Comme les deux Fédérations le communiquent, «Swiss Olympic et Swiss Ice Hockey sont en contact permanent avec les joueurs et espèrent les voir réintégrer l'équipe le plus rapidement possible.»

Mottet et Müller libérés

Par ailleurs, l’attaquant de Fribourg-Gottéron Killian Mottet et le défenseur de Lugano Mirco Müller, ainsi que l'entraîneur adjoint Christian Wohlwend, dont le résultat du test n'était pas clair non plus à leur arrivée, ont reçu un résultat négatif et peuvent donc désormais participer aux entraînements. Swiss Ice Hockey et Swiss Olympic affirment observer et évaluer la situation en permanence et décideront des prochaines étapes en fonction de l'évolution et des résultats des prochains tests de dépistage du Covid-19.

Entraînée par Patrick Fischer, l’équipe de Suisse amorcera son tournoi le mercredi 9 février (9h40) contre la Russie.

26 cas à l’aéroport vendredi

Parmi les 138 athlètes qui ont débarqué vendredi en Chine, 20 ont été testés positifs au Covid-19. Il faut y ajouter six «malades» parmi les 149 personnes des médias ou des accompagnants.

La bulle chinoise est quant à elle presque débarrassée de tout virus. 71'709 tests PCR ont été réalisés le jour de la cérémonie d'ouverture, dont 6707 sur des athlètes. Au total, seuls 19 cas ont été détectés, dont cinq sur des sportifs.

Emmanuel Favre est rédacteur en chef adjoint des sports. Licencié en sciences politiques, il a entamé sa carrière de journaliste en 1994. Il a notamment couvert 9 Jeux olympiques et 11 Championnats du monde de hockey sur glace. Plus d'infos @emfavre

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.