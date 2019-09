Deux journées pour traquer la couleur au coeur du patrimoine

Il fallait bien trouver un thème à cette 26e édition des Journées européennes du patrimoine, qui se déroulera les 14 et 15 septembre prochains. Ce sera les couleurs, même si de prime abord ce dénominateur commun ne saute pas aux yeux à la vue des seize sites à découvrir dans le canton cette année. «Quelle est la bonne couleur d’un objet? C’est bien la question qu’on se pose lors de sa restauration. Ce n’est pas une science. Il y a toujours une part d’interprétation et d’investissement personnel», explique Maurice Lovisa, conservateur cantonal des monuments et sites.

La couleur, les visiteurs sont donc appelés à la trouver tant dans l’atelier d’un peintre verrier à Chexbres ou d’un peintre décorateur à Aclens que dans une église, un temple ou même des cages d’escalier. Deux visites d’escaliers sont d’ailleurs proposées à Lausanne.

Intérieur du Temple de Gilamont, Vevey. Image: DR

«On y trouve notamment du faux marbre. C’était la richesse du pauvre. Les escaliers, on ne les prend plus guère. Les bonnes ne sont plus cloisonnées dans les combles, et les derniers étages sont devenus des endroits de luxe, notamment grâce à l’installation d’ascenseurs», détaille Maurice Lovisa.

Les jeunes n’ont pas été oubliés. Deux balades leur sont spécialement destinées, dont une colorée pour respecter le thème: une «Promenade verte» du côté de Montriond, à Lausanne. «Les jeunes, je les cherche lors de ces Journées européennes du patrimoine. Pour préserver un patrimoine, il faut le connaître, et ce n’est pas une branche enseignée à l’école. Pourtant, il n’y a rien de plus durable que le patrimoine», assure le conservateur cantonal.

Les Journées européennes du patrimoine ont été lancées par le ministre français de la Culture Jack Lang en 1984. Elles existent en Suisse depuis 1994. Près de 15'000 personnes y participent dans le canton.

«Ce patrimoine est vivant. Il appartient aux Vaudois. À nous de le vulgariser suffisamment, de le promouvoir et de l’ouvrir. Les gens doivent avoir du plaisir à visiter ces lieux pour les comprendre», espère le conseiller d’État Pascal Broulis, en charge du Patrimoine bâti.