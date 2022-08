Jouer avec les maths – Deux jours de fête autour des maths et de la logique L’EPFL accueillera vendredi et samedi la finale internationale du 36e Championnat des jeux mathématiques et logiques. Le grand public sera accueilli avec des animations spécifiques. Sylvain Muller

Pour la première fois de son histoire, la finale du Championnat des jeux mathématiques et logiques n’aura pas lieu à Paris. DR

Après 36 éditions et pour la première fois de son histoire, la finale internationale du Championnat des jeux mathématiques et logiques n’aura pas lieu à Paris. C’est en effet le Canton de Vaud, et plus particulièrement l’EPFL, qui aura l’honneur d’accueillir, ces vendredi et samedi (26 et 27 août 2022), les 350 finalistes âgés de 10 à 80 ans et venant des quatre coins du globe (pour utiliser une expression qui fera s’étouffer les gens logiques…).

Tournoi de Hex

Le grand public est convié à la fête avec des animations liées à la thématique. Des animateurs permettront ainsi de s’initier aux problèmes soumis aux participants, un tournoi de hex (un jeu de plateau où deux adversaires s’affrontent en créant des rangées de pièces) sera organisé, tout comme des conférences, des ateliers de jeux et de robotique, ainsi qu’un spectacle de chimie.

