Hockey sur glace – Deux juniors du LHC prennent du galon à Sierre Benjamin Bougro et Nicolas Perrenoud sont prêtés en Swiss League par le club lausannois avec un seul objectif: se développer au contact des adultes. Ruben Steiger

Nicolas Perrenoud et Benjamin Bougro sont prêtés à Sierre depuis le début de la saison. SEDRIK NEMETH

Dans les tribunes de la vétuste patinoire de Graben, les blagues fusent entre les amis et colocataires Benjamin Bougro et Nicolas Perrenoud. Les deux jeunes de 19 ans font partie des plus sûrs talents du Lausanne HC et évoluent ensemble au HC Sierre, en Swiss League, depuis le début de la saison.