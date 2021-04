Restrictions dues au Covid-19 – Deux lecteurs sur trois plaident pour des réouvertures Notre coup de sonde en ligne met en lumière une certaine impatience de la population après de longs mois de semi-confinement. Patrick Monay

Des gens profitent d’un parc et du soleil durant le week-end de Pâques à Genève, le samedi 3 avril 2021. KEYSTONE

La pression monte sur le Conseil fédéral. Ce mercredi, les sept Sages devraient aborder la délicate question de l’assouplissement des mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus. D’un côté, les experts de la task force scientifique préconisent d’attendre encore trois mois avant tout relâchement du dispositif. De l’autre, une partie de la droite exige des réouvertures très rapides.

Ce lundi, l’organisation faîtière des PME est à son tour montée au front lors d’une conférence de presse à Berne. L’Union suisse des arts et métiers (USAM) appelle à «la fin immédiate» des restrictions des activités économiques et sociales. Elle reproche au Conseil fédéral une gestion de crise qui «repose presque exclusivement sur des considérations sanitaires». Pour l’USAM, il faut revenir à une logique de «protection ciblée telle que prévue par la loi Covid-19», basée sur le dépistage, la vaccination, le traçage des contacts et la mise en place de concepts de protection.

Et vous, qu’en pensez-vous? Notre sondage en ligne (non représentatif) a recueilli plus de 1000 réponses depuis dimanche soir. En voici les résultats.

Assouplissements souhaités

Le Conseil fédéral devrait-il assouplir les mesures anti-Covid? Près de deux tiers des participants répondent par l’affirmative: 31,2% disent «oui, totalement» et 32,9% nuancent leur réponse en disant «oui, mais seulement en partie».

Trois répondants sur dix (30,8%) estiment au contraire qu’un déconfinement est prématuré au vu de la situation sanitaire. Enfin, 5,1% n’ont pas d’avis sur la question.

La priorité? Les restaurants

Une terrasse lausannoise, le samedi 16 mai 2020, juste après la première période de semi-confinement. KEYSTONE

Seconde question posée: dans quel domaine une réouverture vous paraît-elle la plus urgente? La restauration vire nettement en tête avec près de la moitié des suffrages (49,5%). Suivent la culture (17,4%) et le sport (16,8%).

Enfin, 16,3% des participants à notre coup de sonde en ligne affirment qu’une réouverture ne s’impose dans aucun secteur d’activité.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.