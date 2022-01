Impact de la pandémie – Deux lignes de bus sont supprimées à Lausanne Les Transports publics lausannois font face à un manque de conducteurs lié aux nombreux isolements et quarantaines. Marie Nicollier

Actuellement (11 janvier), la fréquence de passages des bus est diminuée sur neuf lignes pour faire face au manque de chauffeurs. Florian Cella/24Heures

Les conducteurs et conductrices de bus ne sont pas épargnés par la 5e vague de Covid et la forte contagiosité du variant Omicron. Les isolements et les quarantaines se multiplient, obligeant les Transports publics lausannois (TL) à revoir leur offre à la baisse.

«On ne supprime pas de lignes majeures.» Élodie de Kalbermatten, porte-parole des TL

Dès aujourd’hui 11 janvier, et ce jusqu’à nouvel avis, deux lignes de bus sont supprimées (19 et 24). «Il s’agit de lignes «doublons», précise Élodie de Kalbermatten, porte-parole des TL. On ne supprime pas de lignes majeures.»

Cadences à la baisse

Autre mesure: la diminution de fréquences. Le 11 janvier, par exemple, neuf lignes du réseau de bus urbain sont concernées (1, 2, 4, 6, 8, 9, 17, 22, 25), sur un total de 50 lignes exploitées au quotidien. «Il s’agit d’une fréquence qui varie en moyenne de deux minutes. C’est-à-dire qu’un bus qui passait toutes les sept minutes passe toutes les neuf minutes. Cela impacte peu le niveau réel de l’offre et permet par des mesures globales d’anticiper des manques de courses ici ou là», commente Élodie de Kalbermatten.

Les TL conseillent aux voyageurs de consulter l’application ad hoc avant leurs déplacements. Le site web indique en temps réel l’ensemble des lignes potentiellement ralenties.

Pareil pour les CFF

«Nous redoublons d’efforts pour maintenir une offre en adéquation avec le taux de fréquentation sur nos lignes, en respectant les directives sanitaires pour la santé de toutes et tous», indique l’entreprise, qui ne précise pas combien des 800 conducteurs sont actuellement en arrêt.

D’autres compagnies de transports sont mises à mal par les absences dues à la multiplication des isolements et des quarantaines. Les Transports publics fribourgeois sont contraints de réduire les fréquences. Pareil pour les CFF: la cadence du Léman Express est passée à un train toutes les demi-heures (au lieu du quart d’heure) entre Coppet et Annemasse, et ce jusqu’au 25 janvier.

