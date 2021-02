D’un côté, il y a la rue, où l’on martèle toujours plus fort qu’un «oui est un oui», sans l’accord entre deux désirs, un rapport sexuel devient violence. De l’autre, des textes de loi, figés depuis 1992, qui estiment qu’un viol ne peut être qu’une pénétration vaginale forcée sur une femme. Ni plus ni moins.

Le consentement – notion disséquée à l’infini ces dernières années, des milieux intellectuels aux tables de bistrot – ne figure tout simplement pas dans notre Code pénal. Il ne le considère pas comme une ligne de démarcation entre ce qu’il est permis de faire ou non. C’est ce grand écart que la révision du droit pénal sexuel pourrait tenter de combler.

Mais le texte soumis à consultation depuis lundi par l’Office fédéral de la justice est fort éloigné des attentes du public: l’idée d’un viol concernant les deux sexes et incluant toutes les formes de pénétration n’y figure que comme une variante. L’absence de consentement est évacuée vers un délit moins grave, l’atteinte sexuelle.

«C’est la nature même des lois d’évoluer pour coller au plus près aux réalités d’une époque.»

Pourquoi un tel décalage? Probablement parce que les deux camps ne sont pas sur la même longueur d’onde. D’un côté, une société toujours plus attentive à la souffrance des victimes, de l’autre un monde juridique contraint de s’appuyer sur le cadre le plus solide possible. Et force est d’admettre que le consentement n’est pas une notion facile à établir dans un prétoire.

N’empêche: neuf pays européens ont déjà choisi, certains depuis plusieurs années, de criminaliser le viol par défaut de consentement. Les études manquent pour en cerner les effets, mais l’on constate qu’aucun n’est revenu en arrière. Peut-être pour la bonne raison qu’ils se conforment ainsi à la convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes. Un texte dont la Suisse est signataire.

C’est la nature même des lois d’évoluer pour coller au plus près aux réalités d’une époque. Et si l’espoir de voir des propositions au goût du jour émerger a été douché lundi, il reste plusieurs mois de consultation puis de débats parlementaires pour les approfondir, amender ou compléter. Et tenter de trouver une même fréquence entre les turpitudes de nos vies et le Code pénal.