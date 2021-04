Abonnement à bulles – Deux Lucernois font mousser les vins vaudois D’un hobby, Sprudel Labo est devenu un petit business en vendant des boissons sur abonnement. Les fondateurs dégustent des vaudoises cette semaine. David Moginier

Gian Crameri et Tim Holleman avec leur vélo cargo à Lucerne. DR

«C’était un hobby pour nous deux, c’est devenu plus important que ça.» Tim Holleman est scientifique à Lucerne et, avec son ami Gian Crameri, chef de cuisine du Bodu de la même ville, ils ont découvert le cidre artisanal dans le nord de la France. Passionnés par le breuvage, ils décident d’en lancer l’importation en Suisse. Mais le Covid et la fermeture du restaurant de Gian transforment le projet.

«Nous avons décidé de mettre en valeur les mousseux d’ici en partant tous les deux mois dans un canton suisse pour y déguster des boissons alcoolisées pétillantes et d’en sélectionner quatre que nous distribuons à nos abonnés (69 fr.).» Le tout s’accompagne d’une recette choisie du jeune chef. Bien sûr, la gamme pétillante est large. Mais leur slogan est «Plutôt du cidre que du prosecco importé!» Leur première édition les mène dans le canton de Thurgovie, haut lieu de la pomme et de la poire suisses qui font de belles bulles. Puis, ce sera le Valais, où arriveront les premiers vins mousseux. Ensuite, Lucerne et Berne apporteront d’autres variétés.

Tim et Gian dans les vignobles de La Côte: «Vous vivez dans un endroit magnifique.» DR

Dans le canton de Vaud, Tim et Gian ont adoré le petnat des Pacot, le De Facto, comme le Chassel’Ice de François Grognuz, à la Cave des Rois, et deux craft beers lausannoises dont le nom est encore secret (mais on imagine la Brasserie du Château). «Le Chassel’Ice est un produit simple qui n’a rien à voir avec un champagne. Mais il a un rapport qualité-prix étonnant pour un mousseux», affirme Tim Holleman, qui cherche sur internet et surtout sur Instagram les producteurs les plus créatifs, selon lui.

Prochains épisodes à Zurich, avec peut-être des rouges mousseux, puis à Schaffhouse. Mais petit bémol: leur site est en allemand. Tim et Gian promettent pour bientôt des résumés en français.

