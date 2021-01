Justice vaudoise – Deux maîtres de molosses condamnés aux minitoutous Les propriétaires de dogues argentins, qui avaient mordu deux personnes à Bex en 2020, sont condamnés à ne plus posséder que des chiens de moins de 10 kilos. Laurent Antonoff

Les deux dogues argentins avaient été qualifiés d’inabordables et d’agressifs par le personnel de la fourrière où ils avaient été séquestrés. Getty Images

C’est sûr, il faudra changer quelques accessoires. La taille des colliers notamment… Deux propriétaires de molosses, des dogues argentins qui avaient mordu deux personnes à Bex l’année dernière, ont été condamnés à ne plus posséder que des chiens nettement moins imposants: pas plus de 10 kilos. Entre le chihuahua et le corgi. La décision de la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), valide deux ans, vient tout juste d’être confirmée par la justice vaudoise auprès de laquelle les propriétaires avaient recouru.