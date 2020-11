Une horlogerie où rien ne se perd, tout se récupère Afficher plus

La marque d’horlogerie ID Genève, qui se prononce «idée» Genève, n’en manque justement pas et n’a pas hésité à se fixer de nombreuses contraintes pour parvenir à l’élaboration d’un garde-temps à la hauteur de ses exigences: n’utiliser que des matériaux recyclés et recyclables.

Constituée en 2019, la start-up est dirigée par le Tessinois Singal Moesch (39 ans, formé à l’ECAL), qui apporte ses compétences en matière de design et son expérience horlogère de plus de quinze ans, et par le Genevois Nicolas Freudiger (31 ans), le «supermarketeur» de l’équipe, alumni de l’EHL et ancien de chez Coca-Cola. Ils sont aidés par une directrice artistique et un horloger, tous les deux en poste ailleurs et qui préfèrent rester discrets pour le moment.

Au centre du modèle d’affaires d’ID Genève: l’économie circulaire. «Nous nous sommes intéressés à toutes les matières, tous les processus, développe Nicolas Freudiger. Pour chaque poste, nous avons cherché la solution la plus éthique possible, le sous-traitant aux pratiques les plus en adéquation avec nos valeurs. Nous sommes partis de zéro et avons créé l’écosystème qui garantit à l’ensemble de notre chaîne de production une circularité exemplaire.»

Choix osés

Les pièces comme les masses oscillantes ou les mouvements existent déjà et sont simplement récupérées de stocks dormants. «Les mouvements sont indestructibles, rappelle Singal Moesch. Mais passé cinq ans, ils doivent être reconditionnés par un horloger, c’est-à-dire démontés, nettoyés, remontés et huilés. Il y a beaucoup de stocks qui ne demandent qu’à être récupérés. On a fait le choix de ne pas faire produire du neuf mais seulement de réutiliser de l’existant. C’est la base de l’économie circulaire.»

Collecté et refondu dans un rayon de moins de 200 kilomètres, l’acier utilisé par ID Genève provient des déchetteries de 40 entreprises de sous-traitants horlogers du Jura. «Trier et récupérer localement de l’acier 4441 (la plus haute qualité utilisée par l’horlogerie ou le secteur médical) est une prouesse, développe le designer. La mise en place de ce réseau de collecte, selon des cahiers des charges stricts, a pris plusieurs années. L’acier doit être trié, certifié puis stocké sous scellés, avant d’avoir atteint une quantité suffisante pour être refondu. Notre partenaire jurassien a travaillé pour trouver la bonne formule pour préserver toutes les qualités de l’acier 4441 sans ajout de chimie, ni de minerais. Ce cycle local de production du métal réduit de 10 fois l’empreinte carbone.»

Nouveau paradigme

Les bracelets sont proposés en divers faux cuirs réalisés à partir de marc de raisin ou de compost végétal. Les écrins sont fabriqués dans une matière à base de champignons entièrement compostable elle aussi.

Le prix d’une montre ID Genève est d’environ 3500 francs. En raison des nombreux choix éthiques qui guident l’équipe d’ID Genève, les pièces sont sensiblement plus chères à produire que d’autres garde-temps du même segment. «Nous avons fait le choix de tout fabriquer en Suisse, explique Nicolas Freudiger. Ce qui entraîne des coûts plus élevés. L’acier est aussi plus cher à reconditionner qu’à acheter neuf. Environ dix pour cent du prix global de la montre concernent cette étape de remise en circuit.»

Pari sur l’avenir

Les quatre associés en ont bien conscience: l’horlogerie n’est pas connue pour sa souplesse. «En discutant avec les fournisseurs, on se rend bien compte des blocages actuels du milieu, admet Nicolas Freudiger. Il y a quelque chose de paradoxal dans le fait de dire à un client que sa montre est à base de matériaux recyclés…» Le luxe peut-il être circulaire? «Pour nous la réponse est oui! L’année 2020 a été marquée par tant de choses: les incendies en Australie, les marches pour le climat, puis la pandémie nous a fait repenser notre manière de consommer… C’est le moment adéquat pour proposer une montre éthique à des clients qui veulent vivre de manière plus responsable.»