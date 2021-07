Testostérone pour filles mineures – Deux médecins sous enquête pour avoir prescrit des hormones à des ados transgenres À Genève, des parents ont fait bloquer les thérapies qui devaient permettre à leurs filles de 16 et 17 ans de devenir des garçons. Sylvain Besson

Keira Bell: ce transgenre britannique a fait suspendre les traitements hormonaux dans son pays. Il estime qu’en tant qu’adolescent, il était trop jeune pour se faire prescrire une telle thérapie. Paul Cooper/Shutterstock

On appelle cela une thérapie d’«affirmation de genre»: quand une adolescente transgenre se fait prescrire des hormones mâles et une ablation des seins afin de s’affirmer en tant que garçon. Controversé à l’étranger, ce traitement fait l’objet d’une féroce bataille juridique à Genève, où un groupe de parents est parti en croisade contre les médecins qui le prescrivent.

Selon nos informations, deux enquêtes administratives ont été ouvertes, en mars et en juin, contre deux médecins genevois. Le premier, psychiatre, avait autorisé l’an dernier l’usage d’hormones masculines et l’ablation des seins chez deux adolescentes de 16 et 17 ans souffrant de «dysphorie de genre» – le fait de se sentir emprisonné dans un corps du mauvais sexe.